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В Україні запровадять Єдину
базу даних оцінки нерухомості

В Україні запровадять Єдину базу даних оцінки нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41

В Україні запровадять Єдину базу даних оцінки нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

Дивися повний текст В Україні запровадять Єдину базу даних оцінки нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41

На вибори треба наколядувати...
"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу..." Аль Капоне.
Делаю оценку, вопросы в личку.
RON
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:28

  RON написав:На вибори треба наколядувати...


Эт-то точно.
За дешевеющее жилье налоги драть по ценам 2008г
back in USSR
slavek
 
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