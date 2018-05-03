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"Укрзалізниця" вводить нову
систему прибирання в поїздах

"Укрзалізниця" вводить нову систему прибирання в поїздах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:49

"Укрзалізниця" вводить нову систему прибирання в поїздах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст "Укрзалізниця" вводить нову систему прибирання в поїздах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:49

тю, а віник вже не допомагає?)
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:31

Дайте угадаю - убирать будут частные конторы. Ну и более дорогие средства с парогенераторами уже закупили у нужных людей в пенсильвании или ротердаме плюс.
vitali_kalinin
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