Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст "Укрзалізниця" вводить нову систему прибирання в поїздах.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:49
"Укрзалізниця" вводить нову систему прибирання в поїздах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрзалізниця" вводить нову систему прибирання в поїздах.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:31
Дайте угадаю - убирать будут частные конторы. Ну и более дорогие средства с парогенераторами уже закупили у нужных людей в пенсильвании или ротердаме плюс.
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