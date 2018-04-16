Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.
Дивися повний текст Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07
Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07
не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14
А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:21
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