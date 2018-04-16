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Річна інфляція в квітні
перевищила прогноз НБУ

Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07

Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

Дивися повний текст Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07

не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14

  Деньги написав:не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.

А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:21

  BIGor написав: А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.

А.... :) колбасу из костной муки делать вместо мяса или ОВГЗ купить и, в конце лета, снова перейти на бакс
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:05

  BIGor написав:
  Деньги написав:не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.

А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.

У вас куча идей?
Помните была такая компашка, ходила пылесосы по квартирам толкала, потом дорогие фильтры тоже парила, потом пробовали металлопластиковые окна ремонтировать. Сейчас уже розетки с выключателями чинят. На самое прибыльное вышли. Огого какая куча идей сейчас в Украине, не знаешь чем и заняться аж глаза разбегаются.
p_a_l
 
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