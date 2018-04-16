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Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.
Дивися повний текст Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07
не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
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Деньги
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14
Деньги написав:
не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
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BIGor
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:21
BIGor написав:
А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
А.... :) колбасу из костной муки делать вместо мяса или ОВГЗ купить и, в конце лета, снова перейти на бакс
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Додано: Суб 12 тра, 2018 07:05
BIGor написав: Деньги написав:
не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
У вас куча идей?
Помните была такая компашка, ходила пылесосы по квартирам толкала, потом дорогие фильтры тоже парила, потом пробовали металлопластиковые окна ремонтировать. Сейчас уже розетки с выключателями чинят. На самое прибыльное вышли. Огого какая куча идей сейчас в Украине, не знаешь чем и заняться аж глаза разбегаются.
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p_a_l
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Додано: Суб 12 тра, 2018 08:12
BIGor написав: Деньги написав:
не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
Может всё таки попробовать работать пойти, чего толку на форумах зависать. А свободный рынок уж как нибудь без "нового" бизнеса дилетантов обойдётся.
Востаннє редагувалось mister-svet
в Суб 12 тра, 2018 08:15, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 08:13
p_a_l написав:
У вас куча идей? Помните была такая компашка, ходила пылесосы по квартирам толкала, потом дорогие фильтры тоже парила, потом пробовали металлопластиковые окна ремонтировать. Сейчас уже розетки с выключателями чинят. На самое прибыльное вышли. Огого какая куча идей сейчас в Украине, не знаешь чем и заняться аж глаза разбегаются.
я о правилах свободного рынка в Украине :)) или фальсификация продукции с целью удержания рынка низкой ценой или бумажки перекладывать из одного кармана в другой, ничего не производя, и получая доход который НБУ напечатает
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Додано: Суб 12 тра, 2018 08:18
Дальше веселее будет. Готовим дополнительно денюжку. "Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе - УСПП". Опять виновато "...тяжелое наследство от СССР"... https://news.finance.ua/ru/news/-/42613 ... vrope-uspp
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: Суб 12 тра, 2018 08:22
mister-svet написав:
Может всё таки попробовать работать пойти, чего толку на форумах зависать. А свободный рынок уж как нибудь без "нового" бизнеса дилетантов обойдётся.
зря Вы так по отношению к нашему форумчанину BIGor, каждый может ошибиться. И я так понял, что наемным работником он уже не хочет быть. Лучше, пожелаем ему удачи в поиске своего бизнеса!
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Додано: Суб 12 тра, 2018 08:31
mister-svet написав: BIGor написав: Деньги написав:
не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
Может всё таки попробовать работать пойти, чего толку на форумах зависать. А свободный рынок уж как нибудь без "нового" бизнеса дилетантов обойдётся.
Не знаю, захочет ли Деньги
быть наёмным персоналом, после собственного бизнеса.
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