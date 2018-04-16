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Річна інфляція в квітні
перевищила прогноз НБУ

Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07

Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

Дивися повний текст Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:07

не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14

  Деньги написав:не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.

А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:21

  BIGor написав: А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.

А.... :) колбасу из костной муки делать вместо мяса или ОВГЗ купить и, в конце лета, снова перейти на бакс
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:05

  BIGor написав:
  Деньги написав:не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.

А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.

У вас куча идей?
Помните была такая компашка, ходила пылесосы по квартирам толкала, потом дорогие фильтры тоже парила, потом пробовали металлопластиковые окна ремонтировать. Сейчас уже розетки с выключателями чинят. На самое прибыльное вышли. Огого какая куча идей сейчас в Украине, не знаешь чем и заняться аж глаза разбегаются.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:12

  BIGor написав:
  Деньги написав:не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.

А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.


Может всё таки попробовать работать пойти, чего толку на форумах зависать. А свободный рынок уж как нибудь без "нового" бизнеса дилетантов обойдётся.
Востаннє редагувалось mister-svet в Суб 12 тра, 2018 08:15, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:13

  p_a_l написав: У вас куча идей? Помните была такая компашка, ходила пылесосы по квартирам толкала, потом дорогие фильтры тоже парила, потом пробовали металлопластиковые окна ремонтировать. Сейчас уже розетки с выключателями чинят. На самое прибыльное вышли. Огого какая куча идей сейчас в Украине, не знаешь чем и заняться аж глаза разбегаются.

я о правилах свободного рынка в Украине :)) или фальсификация продукции с целью удержания рынка низкой ценой или бумажки перекладывать из одного кармана в другой, ничего не производя, и получая доход который НБУ напечатает
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:22

  mister-svet написав: Может всё таки попробовать работать пойти, чего толку на форумах зависать. А свободный рынок уж как нибудь без "нового" бизнеса дилетантов обойдётся.

зря Вы так по отношению к нашему форумчанину BIGor, каждый может ошибиться. И я так понял, что наемным работником он уже не хочет быть. Лучше, пожелаем ему удачи в поиске своего бизнеса!
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:31

  mister-svet написав:
  BIGor написав:
  Деньги написав:не знаю как в НБУ, но торговля упала до такого предела, что пора распродавать за бесценок остатки товара и покупать билет на самолет в безвиз страну.

А развивать новый бизнес в голову не приходит? Хотя если нет, то слабые закроются, останутся нормальные. Такие правила свободного рынка.


Может всё таки попробовать работать пойти, чего толку на форумах зависать. А свободный рынок уж как нибудь без "нового" бизнеса дилетантов обойдётся.

Не знаю, захочет ли Деньги быть наёмным персоналом, после собственного бизнеса.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:16

  BIGor написав: Не знаю, захочет ли Деньги быть наёмным персоналом, после собственного бизнеса.

иногда ловлю себя на мысли - как бы было хорошо просиживать штаны и чтоб кто то вместо меня всегда и за всё думал :))))
Деньги
 
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