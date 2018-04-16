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Річна інфляція в квітні перевищила прогноз НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:16
Деньги написав: BIGor написав:
Не знаю, захочет ли Деньги быть наёмным персоналом, после собственного бизнеса.
иногда ловлю себя на мысли - как бы было хорошо просиживать штаны и чтоб кто то вместо меня всегда и за всё думал
)))
Ну вот и отлично, у Вас есть хорошие возможности просиживать штаны
.
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