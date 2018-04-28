В Україні почастішали випадки, коли сім'ї трудових мігрантів, отримуючи гроші від рідних, мають субсидію.
Дивися повний текст Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:05
Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка).
Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:05
Пускай бы всем гослужащим, мерам, депутатам, судьям и т.д. ограничили свои аппетиты в зарплатах как в Европе в 5-10 раз от минимальной зарплаты , а не так кто кое кто получает по 60-200 тыс грн в мес.
Это маразм, уже такого нету не в одной стране мира где коммуналка выше минимальных пенсий и зарплат, а чиновники получают доходы в 20-100 раз больше от минималки официально принятой в Украине!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:11
Re: Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
А приведите пример, где это есть ограничения именно в 5-10 минималок
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Додано: Суб 12 тра, 2018 06:53
Re: Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.
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