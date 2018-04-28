RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як безробітним нараховуватимуть
субсидію (інфографіка)

Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:05

Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почастішали випадки, коли сім'ї трудових мігрантів, отримуючи гроші від рідних, мають субсидію.

Дивися повний текст Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81866
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:05

Пускай бы всем гослужащим, мерам, депутатам, судьям и т.д. ограничили свои аппетиты в зарплатах как в Европе в 5-10 раз от минимальной зарплаты , а не так кто кое кто получает по 60-200 тыс грн в мес.
Это маразм, уже такого нету не в одной стране мира где коммуналка выше минимальных пенсий и зарплат, а чиновники получают доходы в 20-100 раз больше от минималки официально принятой в Украине!
Raymond
 
Повідомлень: 757
З нами з: 16.12.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:11

Re: Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)

Raymond написав:Пускай бы всем гослужащим, мерам, депутатам, судьям и т.д. ограничили свои аппетиты в зарплатах как в Европе в 5-10 раз от минимальной зарплаты , а не так кто кое кто получает по 60-200 тыс грн в мес.
Это маразм, уже такого нету не в одной стране мира где коммуналка выше минимальных пенсий и зарплат, а чиновники получают доходы в 20-100 раз больше от минималки официально принятой в Украине!
А приведите пример, где это есть ограничения именно в 5-10 минималок
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20632
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4586 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 06:53

Re: Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)

Водночас багато заробітчан вважаються безробітними. В Україні їм нараховують допомогу по безробіттю.

Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 19.09.10
Подякував: 350 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водії масово відмовляються від дизелів (інфографіка)
R2 » Чет 10 тра, 2018 13:10
7 335
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 21:00
Ratatui
Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка) 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 30 кві, 2018 15:44
46 2708
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 19:53
slavek
Що і куди експортує Україна (інфографіка) 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 28 кві, 2018 15:40
34 2317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 18:22
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (233)
12.05.2018 06:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.