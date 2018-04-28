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Як безробітним нараховуватимуть
субсидію (інфографіка)

Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:05

Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почастішали випадки, коли сім'ї трудових мігрантів, отримуючи гроші від рідних, мають субсидію.

Дивися повний текст Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:05

Пускай бы всем гослужащим, мерам, депутатам, судьям и т.д. ограничили свои аппетиты в зарплатах как в Европе в 5-10 раз от минимальной зарплаты , а не так кто кое кто получает по 60-200 тыс грн в мес.
Это маразм, уже такого нету не в одной стране мира где коммуналка выше минимальных пенсий и зарплат, а чиновники получают доходы в 20-100 раз больше от минималки официально принятой в Украине!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:11

Re: Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)

Raymond написав:Пускай бы всем гослужащим, мерам, депутатам, судьям и т.д. ограничили свои аппетиты в зарплатах как в Европе в 5-10 раз от минимальной зарплаты , а не так кто кое кто получает по 60-200 тыс грн в мес.
Это маразм, уже такого нету не в одной стране мира где коммуналка выше минимальных пенсий и зарплат, а чиновники получают доходы в 20-100 раз больше от минималки официально принятой в Украине!
А приведите пример, где это есть ограничения именно в 5-10 минималок
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 06:53

Re: Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)

Водночас багато заробітчан вважаються безробітними. В Україні їм нараховують допомогу по безробіттю.

Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:45

  BIGor написав:
Водночас багато заробітчан вважаються безробітними. В Україні їм нараховують допомогу по безробіттю.

Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.

А якщо не відмітишся субсидію не забирають?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:13

  cannabis_ua написав:
  BIGor написав:
Водночас багато заробітчан вважаються безробітними. В Україні їм нараховують допомогу по безробіттю.

Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.

А якщо не відмітишся субсидію не забирають?

?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:23

"весело" будет предстоящей зимой всем
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:29

  BIGor написав:
  cannabis_ua написав:А якщо не відмітишся субсидію не забирають?

?

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ НЕОБХІДНО ВІДМІЧАТИСЯ, ЯК БЕЗРОБІТНИЙ?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:26

Re: Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)

  Faceless написав:А приведите пример, где это есть ограничения именно в 5-10 минималок


Колись мій знайомий привіз з Фінляндії після стажування купу буклетиків. Там були дані, що розрив між найбільш високооплачуваним менеджером в країні і мінімалкою 7 разів, по пенсіям розрив 4 рази. Не сканував, але зараз індекс для порівняння
Распространенным показателем измерения неравенства в доходах явля-
ется пороговое соотношение D9/D1, измеряющее разницу в оплате труда между
нижним децилем наименее оплачиваемых работников и верхним децилем наи-
более оплачиваемых (см. Рис. 15). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public ... 544096.pdf


в тій же Фінляндії, Норвегії, Бельгії 2,5.

Водночас якщо різниця в оплаті праці 1% найбільш забезпечених і 50% найменш забезпечених працівників в скандинавських країнах становить 7,1 разу, в європейських країнах – 11,7, у США – 24, то в Україні – 43,3 (!) разу
Відповідно до звіту ПРООН щодо людського розвитку в Україні на сьогоднішній день за межею бідності живе близько 60% населення. За таких обставин реальне значення децильного коєфіцієнту за оцінками експетрів перевищує 40. http://narodna.pravda.com.ua/economics/ ... iew_print/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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