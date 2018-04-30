Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
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Пускай бы всем гослужащим, мерам, депутатам, судьям и т.д. ограничили свои аппетиты в зарплатах как в Европе в 5-10 раз от минимальной зарплаты , а не так кто кое кто получает по 60-200 тыс грн в мес. Это маразм, уже такого нету не в одной стране мира где коммуналка выше минимальных пенсий и зарплат, а чиновники получают доходы в 20-100 раз больше от минималки официально принятой в Украине!
Raymond написав:Пускай бы всем гослужащим, мерам, депутатам, судьям и т.д. ограничили свои аппетиты в зарплатах как в Европе в 5-10 раз от минимальной зарплаты , а не так кто кое кто получает по 60-200 тыс грн в мес. Это маразм, уже такого нету не в одной стране мира где коммуналка выше минимальных пенсий и зарплат, а чиновники получают доходы в 20-100 раз больше от минималки официально принятой в Украине!
А приведите пример, где это есть ограничения именно в 5-10 минималок
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Водночас багато заробітчан вважаються безробітними. В Україні їм нараховують допомогу по безробіттю.
Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.
А якщо не відмітишся субсидію не забирають?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:А якщо не відмітишся субсидію не забирають?
?
ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ НЕОБХІДНО ВІДМІЧАТИСЯ, ЯК БЕЗРОБІТНИЙ?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Faceless написав:А приведите пример, где это есть ограничения именно в 5-10 минималок
Колись мій знайомий привіз з Фінляндії після стажування купу буклетиків. Там були дані, що розрив між найбільш високооплачуваним менеджером в країні і мінімалкою 7 разів, по пенсіям розрив 4 рази. Не сканував, але зараз індекс для порівняння
Распространенным показателем измерения неравенства в доходах явля- ется пороговое соотношение D9/D1, измеряющее разницу в оплате труда между нижним децилем наименее оплачиваемых работников и верхним децилем наи- более оплачиваемых (см. Рис. 15). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public ... 544096.pdf
в тій же Фінляндії, Норвегії, Бельгії 2,5.
Водночас якщо різниця в оплаті праці 1% найбільш забезпечених і 50% найменш забезпечених працівників в скандинавських країнах становить 7,1 разу, в європейських країнах – 11,7, у США – 24, то в Україні – 43,3 (!) разу Відповідно до звіту ПРООН щодо людського розвитку в Україні на сьогоднішній день за межею бідності живе близько 60% населення. За таких обставин реальне значення децильного коєфіцієнту за оцінками експетрів перевищує 40. http://narodna.pravda.com.ua/economics/ ... iew_print/