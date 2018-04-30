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Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:32
BIGor написав:
Водночас багато заробітчан вважаються безробітними. В Україні їм нараховують допомогу по безробіттю.
Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 17:40
cannabis_ua написав: BIGor написав: cannabis_ua написав:
А якщо не відмітишся субсидію не забирають?
?
ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ НЕОБХІДНО ВІДМІЧАТИСЯ, ЯК БЕЗРОБІТНИЙ?
Не розумію сутті Вашого питання.
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