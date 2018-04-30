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Як безробітним нараховуватимуть
субсидію (інфографіка)

Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:32

  BIGor написав:
Водночас багато заробітчан вважаються безробітними. В Україні їм нараховують допомогу по безробіттю.

Це неправда, в центрі по безробіттю треба відмічатися кожну неділю.

Говорят, что за шоколадку можно не отмечаться
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:40

  cannabis_ua написав:
  BIGor написав:
  cannabis_ua написав:А якщо не відмітишся субсидію не забирають?

?

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ НЕОБХІДНО ВІДМІЧАТИСЯ, ЯК БЕЗРОБІТНИЙ?

Не розумію сутті Вашого питання.
BIGor
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