Як безробітним нараховуватимуть субсидію (інфографіка)
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Faceless написав:А приведите пример, где это есть ограничения именно в 5-10 минималок
Колись мій знайомий привіз з Фінляндії після стажування купу буклетиків. Там були дані, що розрив між найбільш високооплачуваним менеджером в країні і мінімалкою 7 разів, по пенсіям розрив 4 рази. Не сканував, але зараз індекс для порівняння
Распространенным показателем измерения неравенства в доходах явля- ется пороговое соотношение D9/D1, измеряющее разницу в оплате труда между нижним децилем наименее оплачиваемых работников и верхним децилем наи- более оплачиваемых (см. Рис. 15). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public ... 544096.pdf
в тій же Фінляндії, Норвегії, Бельгії 2,5.
Водночас якщо різниця в оплаті праці 1% найбільш забезпечених і 50% найменш забезпечених працівників в скандинавських країнах становить 7,1 разу, в європейських країнах – 11,7, у США – 24, то в Україні – 43,3 (!) разу Відповідно до звіту ПРООН щодо людського розвитку в Україні на сьогоднішній день за межею бідності живе близько 60% населення. За таких обставин реальне значення децильного коєфіцієнту за оцінками експетрів перевищує 40. http://narodna.pravda.com.ua/economics/ ... iew_print/