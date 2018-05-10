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Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це виданню "Деловая столица" заявив перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП
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Додано: Суб 12 тра, 2018 06:57
Зато зарплаты самые высокие и пенсионеры самые толстые.
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