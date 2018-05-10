Про це виданню "Деловая столица" заявив перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42
Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
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Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
Додано: Суб 12 тра, 2018 08:22
Готовимся к еуропейским тарифам на украинскую энергию за "тяжелое наследство от СССР".
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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