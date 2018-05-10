Про це виданню "Деловая столица" заявив перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42
Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
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Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42
У нас и уровень жизни ниже, почему енергия должна выше быть,готовьтесь, ето намёк.
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:27
Реформа в енергетиці підтягне тарифи до європейських (в 2 рази). Петро все робить ради вас дорогі українці.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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