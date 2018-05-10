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Тарифи на електроенергію в
Україні - одні з найнижчих в...

Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42

Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це виданню "Деловая столица" заявив перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров.

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
R2
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У нас и уровень жизни ниже, почему енергия должна выше быть,готовьтесь, ето намёк.
vovan_62
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 06:57

Зато зарплаты самые высокие и пенсионеры самые толстые.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:27

Реформа в енергетиці підтягне тарифи до європейських (в 2 рази). Петро все робить ради вас дорогі українці.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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