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Тарифи на електроенергію в
Україні - одні з найнижчих в...

Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42

Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це виданню "Деловая столица" заявив перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров.

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
R2
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У нас и уровень жизни ниже, почему енергия должна выше быть,готовьтесь, ето намёк.
vovan_62
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 06:57

Зато зарплаты самые высокие и пенсионеры самые толстые.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:27

Реформа в енергетиці підтягне тарифи до європейських (в 2 рази). Петро все робить ради вас дорогі українці.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:29

особенно умилила вот эта фраза:
Сейчас страдаем в силу высокой энергоемкости нашей промышленности, которая нам досталась в тяжелое наследство от СССР.

ну так не пользуйтесь раз так страдаете. Постройте свое новое, с низкой энергоемкостью и гордитесь. Что, нечем гордиться? Так какие проблемы?
А насчет низкой цены электроэнергии - так и качество предоставления услуги тоже намного ниже чем в ЕС. К примеру, на листочке который пришел вместе со счетом за апрель (статистика по ценам в ЕС и другая малополезная инфа) - количество неплановых часов отключения э-э в два раза выше чем в Европе. И это я еще не говорю про перепады напряжения. Так наверное логично что за услугу низкого качества берут меньшие деньги?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:47

  RomanTik написав:особенно умилила вот эта фраза:
Сейчас страдаем в силу высокой энергоемкости нашей промышленности, которая нам досталась в тяжелое наследство от СССР.

ну так не пользуйтесь раз так страдаете. Постройте свое новое, с низкой энергоемкостью и гордитесь. Что, нечем гордиться? Так какие проблемы?
А насчет низкой цены электроэнергии - так и качество предоставления услуги тоже намного ниже чем в ЕС. К примеру, на листочке который пришел вместе со счетом за апрель (статистика по ценам в ЕС и другая малополезная инфа) - количество неплановых часов отключения э-э в два раза выше чем в Европе. И это я еще не говорю про перепады напряжения. Так наверное логично что за услугу низкого качества берут меньшие деньги?

Как говорится, "с языка снял"!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:38

Вот так и живем. Как европейские цены так сегодня, а как европейское право, сервис, зарплата, то когда то потом.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:41

  RomanTik написав:особенно умилила вот эта фраза:
Сейчас страдаем в силу высокой энергоемкости нашей промышленности, которая нам досталась в тяжелое наследство от СССР.

ну так не пользуйтесь раз так страдаете. Постройте свое новое, с низкой энергоемкостью и гордитесь. Что, нечем гордиться? Так какие проблемы?
А насчет низкой цены электроэнергии - так и качество предоставления услуги тоже намного ниже чем в ЕС. К примеру, на листочке который пришел вместе со счетом за апрель (статистика по ценам в ЕС и другая малополезная инфа) - количество неплановых часов отключения э-э в два раза выше чем в Европе. И это я еще не говорю про перепады напряжения. Так наверное логично что за услугу низкого качества берут меньшие деньги?


Ну да, когда говорят что промышленность энергозатратная так она же советская, читай плохая, зато когда вспоминают самый большой в мире самолет АН225 всегда называют его "украинским", а не советским...а по сути все верно - пока лохов можно купить за майданные лозунги их нужно глушить по полной европейскими ценами и пугать страшным пуйлом, чтобы дальше терпели и помогали "рэхворматорам" занять достойное место в списке форбса
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:15

В статье не правильно написано: оптовые тарифы в Европе совсем не ниже оптовых украинских (по крайней мере у ближайших соседей - молдован, румын, венгров). Кому нужен пруф - внимательно читайте http://www.dsnews.ua/economics/-ukraina-podkarmlivaet-rosatom-na-200-mln-kazhdyy-god--31102017220000.
Radon
 
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