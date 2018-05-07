Про це виданню "Деловая столица" заявив перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42
Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в Європі - УСПП.
Додано: Суб 12 тра, 2018 05:42
У нас и уровень жизни ниже, почему енергия должна выше быть,готовьтесь, ето намёк.
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:27
Реформа в енергетиці підтягне тарифи до європейських (в 2 рази). Петро все робить ради вас дорогі українці.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:29
особенно умилила вот эта фраза:
ну так не пользуйтесь раз так страдаете. Постройте свое новое, с низкой энергоемкостью и гордитесь. Что, нечем гордиться? Так какие проблемы?
А насчет низкой цены электроэнергии - так и качество предоставления услуги тоже намного ниже чем в ЕС. К примеру, на листочке который пришел вместе со счетом за апрель (статистика по ценам в ЕС и другая малополезная инфа) - количество неплановых часов отключения э-э в два раза выше чем в Европе. И это я еще не говорю про перепады напряжения. Так наверное логично что за услугу низкого качества берут меньшие деньги?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:47
Как говорится, "с языка снял"!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 12 тра, 2018 18:38
Вот так и живем. Как европейские цены так сегодня, а как европейское право, сервис, зарплата, то когда то потом.
Додано: Нед 13 тра, 2018 08:41
Ну да, когда говорят что промышленность энергозатратная так она же советская, читай плохая, зато когда вспоминают самый большой в мире самолет АН225 всегда называют его "украинским", а не советским...а по сути все верно - пока лохов можно купить за майданные лозунги их нужно глушить по полной европейскими ценами и пугать страшным пуйлом, чтобы дальше терпели и помогали "рэхворматорам" занять достойное место в списке форбса
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:15
В статье не правильно написано: оптовые тарифы в Европе совсем не ниже оптовых украинских (по крайней мере у ближайших соседей - молдован, румын, венгров). Кому нужен пруф - внимательно читайте http://www.dsnews.ua/economics/-ukraina-podkarmlivaet-rosatom-na-200-mln-kazhdyy-god--31102017220000.
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