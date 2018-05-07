RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи на електроенергію в
Україні - одні з найнижчих в...

Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:46

За среднюю ЗП украинец может купить больше электричества, чем немец. По крайней мере, это было пол года назад.
link654
 
Повідомлень: 382
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: шурец і 39 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 07 тра, 2018 08:41
36 1985
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 22:45
otg
Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося
R2 » Нед 13 тра, 2018 18:22
4 139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 19:56
Вкладчик1234
Назвали найзатребуваніші професії в Україні
R2 » Суб 12 тра, 2018 20:40
3 194
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 13:22
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5339)
14.05.2018 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.