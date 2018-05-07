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Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:46
За среднюю ЗП украинец может купить больше электричества, чем немец. По крайней мере, это было пол года назад.
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