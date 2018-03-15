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Китайці зібрали Крузак «для бідних»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:38
Пропонуємо до обговорення:
Китайська автомобільна компанія Foday оновила свій позашляховик Landfort і зробила його більш доступним.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 07:39
А китайці молодці! Куди не плюнь вони вже все навчилися копіювати.
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mozgovoy_s_a
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Додано: Суб 12 тра, 2018 10:11
выброшенные деньги
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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