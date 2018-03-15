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Китайці зібрали
Крузак «для бідних»

Китайці зібрали Крузак «для бідних»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:38

Китайці зібрали Крузак «для бідних»

Пропонуємо до обговорення:
Китайська автомобільна компанія Foday оновила свій позашляховик Landfort і зробила його більш доступним.

Дивися повний текст Китайці зібрали Крузак «для бідних».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:39

А китайці молодці! Куди не плюнь вони вже все навчилися копіювати.
mozgovoy_s_a
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:11

выброшенные деньги
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:27

  trololo написав:выброшенные деньги

выброшенные деньги - это ланос за 10к зелени )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:08

Ударим сленгом и жаргоном по безграмотности - девиз местных редакторов новостей?
Крузак, говорите? Ну тогда про доллар в заглавиях пишите "бакс", а уж какие народные клички у политиков - вообще закачаешься потом, читая заголовки.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:45

в августе будет в украине продаваться
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:46

за 5 лет 17 000 помножатся на ноль, но и в реальном прадо за 5 лет вы потеряете 17 000
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:46

за 5 лет 17 000 помножатся на ноль, но и в реальном прадо за 5 лет вы потеряете 17 000
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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