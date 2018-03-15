Китайська автомобільна компанія Foday оновила свій позашляховик Landfort і зробила його більш доступним.
Дивися повний текст Китайці зібрали Крузак «для бідних».
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Додано: Суб 12 тра, 2018 07:38
Китайці зібрали Крузак «для бідних»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці зібрали Крузак «для бідних».
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:27
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:08
Ударим сленгом и жаргоном по безграмотности - девиз местных редакторов новостей?
Крузак, говорите? Ну тогда про доллар в заглавиях пишите "бакс", а уж какие народные клички у политиков - вообще закачаешься потом, читая заголовки.
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:45
в августе будет в украине продаваться
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:46
за 5 лет 17 000 помножатся на ноль, но и в реальном прадо за 5 лет вы потеряете 17 000
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:46
за 5 лет 17 000 помножатся на ноль, но и в реальном прадо за 5 лет вы потеряете 17 000
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:02
Оранжевый-хит сезона
Почему сразу на ноль?
у тебя ж самого китайское авто - оно с 2007го развалилось и сгнило чтоли?
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