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У світі з'явиться
новий сорт нафти

У світі з'явиться новий сорт нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:09

У світі з'явиться новий сорт нафти

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Reuters, посилаючись на два інформовані джерела.

Дивися повний текст У світі з'явиться новий сорт нафти.
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никто не задумывался, почему на полке магазина упаковка, например,товара мыльных пузырей от ОДНОГО производителя, имеет разные цвета и названия?
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