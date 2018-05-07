Про це повідомив Reuters, посилаючись на два інформовані джерела.
Дивися повний текст У світі з'явиться новий сорт нафти.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 09:09
У світі з'явиться новий сорт нафти
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Дивися повний текст У світі з'явиться новий сорт нафти.
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:09
никто не задумывался, почему на полке магазина упаковка, например,товара мыльных пузырей от ОДНОГО производителя, имеет разные цвета и названия?
Додано: Суб 12 тра, 2018 18:02
Задумывались, но с нефтью и углем такое не работает. Жидкие и твердые углеводороды с разных месторождений существенно отличаются химически и уровнем примесей. Это существенно изменяет технологию их переработки и, соответственно, цену. Например, нефть имеет разное распределение молекул по числу атомов углерода с разных месторождений. Где-то преобладают короткие молекулы и нефть более, гхм, бензиноподобная, где-то длинные молекулы и эта нефть, кхм, кхм, ближе к битуму.
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