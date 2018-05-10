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Хто в Україні відповідає за
якість доріг (інфографіка)

Хто в Україні відповідає за якість доріг (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:12

Хто в Україні відповідає за якість доріг (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Дороги в Україні зношені на 95%.

Дивися повний текст Хто в Україні відповідає за якість доріг (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:13

Автовладелец при ДТП. Хрен что докажешь.

Забыл ответить модератору.
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