Дороги в Україні зношені на 95%.
Дивися повний текст Хто в Україні відповідає за якість доріг (інфографіка).
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Додано: Суб 12 тра, 2018 17:12
Хто в Україні відповідає за якість доріг (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто в Україні відповідає за якість доріг (інфографіка).
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:13
Автовладелец при ДТП. Хрен что докажешь.
Забыл ответить модератору.
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