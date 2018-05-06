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Названо найнебезпечніші аеропорти в світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 тра, 2018 18:33
Пропонуємо до обговорення:
В світі існують декілька аеропортів, які вважаються небезпечними. Звичайно, не можна сказати, що вони абсолютно непридатні для польотів – жодна авіакомпанія не стала б ризикувати своїми пасажирами.
Дивися повний текст Названо найнебезпечніші аеропорти в світі
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Додано: Суб 12 тра, 2018 18:33
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