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Названо найнебезпечніші
аеропорти в світі

Названо найнебезпечніші аеропорти в світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:33

Названо найнебезпечніші аеропорти в світі

Пропонуємо до обговорення:
В світі існують декілька аеропортів, які вважаються небезпечними. Звичайно, не можна сказати, що вони абсолютно непридатні для польотів – жодна авіакомпанія не стала б ризикувати своїми пасажирами.

Дивися повний текст Названо найнебезпечніші аеропорти в світі.
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Аэропорт "Донецк"
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