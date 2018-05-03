Новый аналіз undstrat Global Advisors.
Дивися повний текст Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч доларів в 2019 році.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 19:17
Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч доларів в 2019 році.
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:29
Опять начинаются загоны аленей?
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