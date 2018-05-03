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Майнінг змусить ціну на біткойн
піднятися до 36 тисяч...

Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:17

Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Новый аналіз undstrat Global Advisors.

Дивися повний текст Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч доларів в 2019 році.
R2
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