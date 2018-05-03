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Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Новый аналіз undstrat Global Advisors.
Дивися повний текст Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч доларів в 2019 році
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R2
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Додано: Суб 12 тра, 2018 19:18
Ну с ценой угадали,а вот с датой нет...немного попозжей ребятки!
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r0tmistr
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:29
Опять начинаются загоны аленей?
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:38
Да, да. Ветер дует потому, что деревья качаются
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heinrich
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:03
Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
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Watcher
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Додано: Нед 13 тра, 2018 15:12
Watcher написав:
Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
Суммарное количество намайненых монет в единицу времени для всех майнеров, к примеру биткойна, во всем мире не увеличивается, а ресурсы для майнинга требуются больше, т.к. конкуренция в майнинге становится выше. Ниже себестоимости никто продавать не будет, в цена добычи крипты не уменьшается.
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link654
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Додано: Нед 13 тра, 2018 15:28
link654 написав: Watcher написав:
Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
Суммарное количество намайненых монет в единицу времени для всех майнеров, к примеру биткойна, во всем мире не увеличивается, а ресурсы для майнинга требуются больше, т.к. конкуренция в майнинге становится выше. Ниже себестоимости никто продавать не будет, в цена добычи крипты не уменьшается.
Будут продавать по любой цене, по какой купят, не будет окупаться майнинг - перестанут майнить, сложность начнет падать и себестоимость майнинга с ней, пока не выйдет на равновесие с ценой крипты
Как аргумент себестоимость майнинга вообще ни о чем
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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