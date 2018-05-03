Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
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Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
Watcher написав:Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
Суммарное количество намайненых монет в единицу времени для всех майнеров, к примеру биткойна, во всем мире не увеличивается, а ресурсы для майнинга требуются больше, т.к. конкуренция в майнинге становится выше. Ниже себестоимости никто продавать не будет, в цена добычи крипты не уменьшается.
Watcher написав:Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
Суммарное количество намайненых монет в единицу времени для всех майнеров, к примеру биткойна, во всем мире не увеличивается, а ресурсы для майнинга требуются больше, т.к. конкуренция в майнинге становится выше. Ниже себестоимости никто продавать не будет, в цена добычи крипты не уменьшается.
Будут продавать по любой цене, по какой купят, не будет окупаться майнинг - перестанут майнить, сложность начнет падать и себестоимость майнинга с ней, пока не выйдет на равновесие с ценой крипты Как аргумент себестоимость майнинга вообще ни о чем
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Watcher написав:Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
Суммарное количество намайненых монет в единицу времени для всех майнеров, к примеру биткойна, во всем мире не увеличивается, а ресурсы для майнинга требуются больше, т.к. конкуренция в майнинге становится выше. Ниже себестоимости никто продавать не будет, в цена добычи крипты не уменьшается.
Будут продавать по любой цене, по какой купят, не будет окупаться майнинг - перестанут майнить, сложность начнет падать и себестоимость майнинга с ней, пока не выйдет на равновесие с ценой крипты Как аргумент себестоимость майнинга вообще ни о чем
Все правильно говорите, Faceless. Биткоин - это прежде всего продукт! Продукт, который должен найти своих реальных пользователей, и количество таких пользователей (тех кто использует биток для переводов, для хранения средств и т п, а не для игр в рулетку на биржах ) становится с каждым днем все больше. Показательным в этом случае является так называемый глобальный тренд биткоина, его можно увидеть на графике По этой трендовой прямой видно, что цена обычно растет со скоростью минимум 500 баксов в месяц, т е через год реальная цена битка будет не меньше 13000, а к концу 2019 не меньше 16000 (конечно, и этот тренд не вечен, может и его поломают.)
link654 написав:[quote="4363914:Watcher"]Бред от Сэм Доктор написан... Скорее, майнинг может вынудить цену опуститься, т.к. предложений на продажу все больше и больше, чем реальных покупателей. Массовый майнинг точно не способствует росту стоимости. А реальные живые деньги ведь нужно где-то брать! Кто-то ведь должен оплачивать этот "праздник жизни" майнеров! У кого были дурные криминальные деньги и излишки - все давно вложились. Рынок наркоторговли, оружия и прочий криминал может вливать излишки и использовать крипту для перевода денег, но никак не для постоянного накопления: слишком нестабильный курс.
Суммарное количество намайненых монет в единицу времени для всех майнеров, к примеру биткойна, во всем мире не увеличивается, а ресурсы для майнинга требуются больше, т.к. конкуренция в майнинге становится выше. Ниже себестоимости никто продавать не будет, в цена добычи крипты не уменьшается.
Будут продавать по любой цене, по какой купят, не будет окупаться майнинг - перестанут майнить, сложность начнет падать и себестоимость майнинга с ней, пока не выйдет на равновесие с ценой крипты Как аргумент себестоимость майнинга вообще ни о чем
Все правильно говорите, Faceless. Биткоин - это прежде всего продукт! Продукт, который должен найти своих реальных пользователей, и количество таких пользователей (тех кто использует биток для переводов, для хранения средств и т п, а не для игр в рулетку на биржах ) становится с каждым днем все больше. Показательным в этом случае является так называемый глобальный тренд биткоина, его можно увидеть на графике По этой трендовой прямой видно, что цена обычно растет со скоростью минимум 500 баксов в месяц, т е через год реальная цена битка будет не меньше 13000, а к концу 2019 не меньше 16000 (конечно, и этот тренд не вечен, может и его поломают.)[/quote]Что показывал такой же график в конце 2017, что показывал в начале 2027, что сейчас? Подумайте и поймёте, что это ваше "трендостроение" - самообман
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia