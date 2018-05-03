|
|
Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 тра, 2018 18:51
heinrich написав:
Да, да. Ветер дует потому, что деревья качаются
Это пять!
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор