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Майнінг змусить ціну на біткойн
піднятися до 36 тисяч...

Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:51

  heinrich написав:Да, да. Ветер дует потому, что деревья качаются

Это пять!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:51

интересно, этот дутый мыльный пузырь лопнет в 2018 или все таки в 2019
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:12

Снова рекламу битка проплатили финансам?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:32

  antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?

Ясное дело, Сатоси Накамото лично отлистал.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:54

  phantom_systems написав:
  antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?

Ясное дело, Сатоси Накамото лично отлистал.


Не думаю, что он в качестве рекламы выставил бы тему типа "хвост виляет собакой"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:33

Re: Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...

antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?
Подскажите, где за это платят, чувствую, бабло идёт мимо :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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