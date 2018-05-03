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Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 тра, 2018 18:51
heinrich написав:
Да, да. Ветер дует потому, что деревья качаются
Это пять!
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Додано: Нед 13 тра, 2018 20:51
интересно, этот дутый мыльный пузырь лопнет в 2018 или все таки в 2019
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:12
Снова рекламу битка проплатили финансам?
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antey1969
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:32
antey1969 написав:
Снова рекламу битка проплатили финансам?
Ясное дело, Сатоси Накамото лично отлистал.
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phantom_systems
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:54
phantom_systems написав: antey1969 написав:
Снова рекламу битка проплатили финансам?
Ясное дело, Сатоси Накамото лично отлистал.
Не думаю, что он в качестве рекламы выставил бы тему типа "хвост виляет собакой"
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antey1969
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:33
antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?
Подскажите, где за это платят, чувствую, бабло идёт мимо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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