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Майнінг змусить ціну на біткойн
піднятися до 36 тисяч...

Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:51

  heinrich написав:Да, да. Ветер дует потому, что деревья качаются

Это пять!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:51

интересно, этот дутый мыльный пузырь лопнет в 2018 или все таки в 2019
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:12

Снова рекламу битка проплатили финансам?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:32

  antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?

Ясное дело, Сатоси Накамото лично отлистал.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:54

  phantom_systems написав:
  antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?

Ясное дело, Сатоси Накамото лично отлистал.


Не думаю, что он в качестве рекламы выставил бы тему типа "хвост виляет собакой"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:33

Re: Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...

antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?
Подскажите, где за это платят, чувствую, бабло идёт мимо :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:10

  Faceless написав:
antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?
Подскажите, где за это платят, чувствую, бабло идёт мимо :mrgreen:

Вообще-то в конце стоит знак вопроса...
Просто новость "якась недолуга" вышла.
Как я уже говорил, на уровне "хвост виляет собакой". Нет, я допускаю тупую перепечатку с ресурса желтой прессы, но тогда мне искренне жаль "финансы".
Как бы, надеялся на лучшее, типа рекламодатель требует)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:57

  Faceless написав:
antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?
Подскажите, где за это платят, чувствую, бабло идёт мимо :mrgreen:

Посмотрите на график капитализации https://bitinfocharts.com/ru/comparison ... etcap.html
Что произошло осенью 2016-го, что стоимость битка полезла вверх? До этого момента все относительно ровно было. Ля ля ля, тра ля ля на форумах, всякие там слухи, это тоже реклама. Не было бы прибыльным, статьи бы не писали.
p_a_l
 
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