Майнінг змусить ціну на біткойн піднятися до 36 тисяч...
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antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?
Подскажите, где за это платят, чувствую, бабло идёт мимо
Вообще-то в конце стоит знак вопроса... Просто новость "якась недолуга" вышла. Как я уже говорил, на уровне "хвост виляет собакой". Нет, я допускаю тупую перепечатку с ресурса желтой прессы, но тогда мне искренне жаль "финансы". Как бы, надеялся на лучшее, типа рекламодатель требует)))
antey1969 написав:Снова рекламу битка проплатили финансам?
Подскажите, где за это платят, чувствую, бабло идёт мимо
Посмотрите на график капитализации https://bitinfocharts.com/ru/comparison ... etcap.html Что произошло осенью 2016-го, что стоимость битка полезла вверх? До этого момента все относительно ровно было. Ля ля ля, тра ля ля на форумах, всякие там слухи, это тоже реклама. Не было бы прибыльным, статьи бы не писали.