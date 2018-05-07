Як в Україні, так і в столиці до трійки найпопулярніших увійшла професія водія.
Дивися повний текст Назвали найзатребуваніші професії в Україні.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:40
Назвали найзатребуваніші професії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найзатребуваніші професії в Україні.
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:40
Стране нужны грузчики. Сам столкнулся с этой проблемой. Либо алкаши дохлые,либо никого.
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:13
Стоимость операций на позвоночнике https://ortoped-klinik.com/orthopedic-services/price-list/spine-surgery - так становятся "алкашами и дохлыми" после работы на предпринимателей и лечения в 10000 евро - 25000 евро за 10000 гривен зарплаты . Надо ЧП самим заниматься физкультурой - очень сэкономят на зарплате.
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:22
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