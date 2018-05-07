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Назвали найзатребуваніші
професії в Україні

Назвали найзатребуваніші професії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:40

Назвали найзатребуваніші професії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Як в Україні, так і в столиці до трійки найпопулярніших увійшла професія водія.

Дивися повний текст Назвали найзатребуваніші професії в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:40

Стране нужны грузчики. Сам столкнулся с этой проблемой. Либо алкаши дохлые,либо никого.
Ratatui
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Стоимость операций на позвоночнике https://ortoped-klinik.com/orthopedic-services/price-list/spine-surgery - так становятся "алкашами и дохлыми" после работы на предпринимателей и лечения в 10000 евро - 25000 евро за 10000 гривен зарплаты . Надо ЧП самим заниматься физкультурой - очень сэкономят на зарплате.
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:22

  Ratatui написав:Стране нужны грузчики. Сам столкнулся с этой проблемой. Либо алкаши дохлые,либо никого.

Странно, в той же Польше нет проблем с грузчиками.
BIGor
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