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Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 тра, 2018 07:10
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, це добре, але недостатньо - треба знищувати можливість корупціонерам використовувати свої повноваження.
Дивися повний текст Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки в 2017
.
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Пон 07 тра, 2018 14:40
ruvex
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