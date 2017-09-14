RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Луценко повідомив, скільки
корупціонерів отримали вироки...

Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:10

Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, це добре, але недостатньо - треба знищувати можливість корупціонерам використовувати свої повноваження.

Дивися повний текст Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки в 2017.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81876
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:31

знаю я одного такого корупционера. глава сельсовета. взял 5 тыс грн на нужды сельсовета так как все расходы легально перекреыть нельзя. в итоге посадили на 5 лет. му***
Jamal
 
Повідомлень: 124
З нами з: 05.08.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:45

а я гаишника одного знаю -дали гаду 2 года условно за взятку 100 гривен
дынин
 
Повідомлень: 102
З нами з: 28.10.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:24

я к тому что показатели сделаны на мелочи. на тех людях которых садить не надо
Jamal
 
Повідомлень: 124
З нами з: 05.08.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:54

Срок, считая уславный, получил только каждый 6-й словленный. Даже если взяли за взятку, менее 20% что его накажут. Круто, получается что брать взятки в Украине почти безнаказанно.
link654
 
Повідомлень: 379
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:56

Получается, что за прошлый год было отпущено 7800 словленных взяточников
link654
 
Повідомлень: 379
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 247, 248, 249
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2487 119692
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 15:21
Михалыч
Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...
R2 » Нед 13 тра, 2018 10:04
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 10:04
Watcher
Скільки українців дають хабарі - опитування 1, 2
R2 » Вів 08 тра, 2018 21:09
10 493
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 10:53
Reddick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.