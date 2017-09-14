За його словами, це добре, але недостатньо - треба знищувати можливість корупціонерам використовувати свої повноваження.
Дивися повний текст Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки в 2017.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 07:10
Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки в 2017.
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:31
знаю я одного такого корупционера. глава сельсовета. взял 5 тыс грн на нужды сельсовета так как все расходы легально перекреыть нельзя. в итоге посадили на 5 лет. му***
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:45
а я гаишника одного знаю -дали гаду 2 года условно за взятку 100 гривен
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:24
я к тому что показатели сделаны на мелочи. на тех людях которых садить не надо
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:54
Срок, считая уславный, получил только каждый 6-й словленный. Даже если взяли за взятку, менее 20% что его накажут. Круто, получается что брать взятки в Украине почти безнаказанно.
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:56
Получается, что за прошлый год было отпущено 7800 словленных взяточников
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:06
Коррупция есть основа любого феодального общества, до тех пор пока у нас будет царь а не президент, это не изменится.
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:32
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:37
Будет причина - будет и коррупция. Не зависимо от устройства страны.
Если где то что то плохо лежит - всегда найдется тот, кто это прикарманит, если с вероятностью 99% он будет знать, что наказания за это ему не будет. И, напротив - в противоположной пропорции, чувство страха наказания перевесит чувство соблазна взять чужое. Простой инстинкт.
А пока у нас даже с последствиями не борются, а "как бы борются" - спортивная рыбалка.
А уж о том, чтоб причины коррупцию вызывающие начинать устранять, даже и речи не ведется
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