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Луценко повідомив, скільки
корупціонерів отримали вироки...

Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:10

EKO При сталине страха хватало, но как рассказывала бабушка коррупция была такой что брежневские времена отдыхают. Любой феодал не в состоянии контролировать своих вассалов, так как он один а вассалов много. Казни не помогают, вновь назначенные воруют больше старых. Контролирующие органы неэффективны, ибо "кто будет контролировать тех кто должен контролировать" этот цикл - логический тупик. Как ни странно еще император Август в древнеримской империи обозначил приближенное решение проблемы, приемлемый уровень коррупции может быть достигнут минимизацией вмешательства феодала. Снижение уровня коррупции может быть достигнуто переходом общества из феодализма к капитализму, но у нас в 1929 году произошла реставрация монархии, и к капитализму мы перейдем еще не скоро, значит текущая политика минимальной борьбы с коррупцией оптимальна для нас. Главное не думать что мы Европа, мы ни разу не Европа, там электоральная поддержка *** ляшка и балашова невозможна без финансирования из рашки.
adikali
 
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