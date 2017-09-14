Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки...
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EKO При сталине страха хватало, но как рассказывала бабушка коррупция была такой что брежневские времена отдыхают. Любой феодал не в состоянии контролировать своих вассалов, так как он один а вассалов много. Казни не помогают, вновь назначенные воруют больше старых. Контролирующие органы неэффективны, ибо "кто будет контролировать тех кто должен контролировать" этот цикл - логический тупик. Как ни странно еще император Август в древнеримской империи обозначил приближенное решение проблемы, приемлемый уровень коррупции может быть достигнут минимизацией вмешательства феодала. Снижение уровня коррупции может быть достигнуто переходом общества из феодализма к капитализму, но у нас в 1929 году произошла реставрация монархии, и к капитализму мы перейдем еще не скоро, значит текущая политика минимальной борьбы с коррупцией оптимальна для нас. Главное не думать что мы Европа, мы ни разу не Европа, там электоральная поддержка *** ляшка и балашова невозможна без финансирования из рашки.
EKO написав: Будет причина - будет и коррупция. Не зависимо от устройства страны. Если где то что то плохо лежит - всегда найдется тот, кто это прикарманит, если с вероятностью 99% он будет знать, что наказания за это ему не будет. И, напротив - в противоположной пропорции, чувство страха наказания перевесит чувство соблазна взять чужое. Простой инстинкт. А пока у нас даже с последствиями не борются, а "как бы борются" - спортивная рыбалка. А уж о том, чтоб причины коррупцию вызывающие начинать устранять, даже и речи не ведется
согласен, пока не будет страха быть наказанным, коррупцию не победить.