Скільки грошей може приносити на рік дев'ятиповерхівка.
Дивися повний текст Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка).
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Додано: Нед 13 тра, 2018 09:10
Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка).
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:11
Стаття приклад чому країна в дупі - одні іксперди навколо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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