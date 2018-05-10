Скільки грошей може приносити на рік дев'ятиповерхівка.
Дивися повний текст Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка).
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Додано: Нед 13 тра, 2018 09:10
Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка).
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:11
Стаття приклад чому країна в дупі - одні іксперди навколо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:02
Re: Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона.
Да и выгодно это - слов нет. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе.
Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".
Как меня достало это бесконечное кидалово в Украине.
И ведь проходит.
"Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)
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