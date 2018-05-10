Скільки грошей може приносити на рік дев'ятиповерхівка.
Дивися повний текст Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка).
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Додано: Нед 13 тра, 2018 09:10
Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка).
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:11
Стаття приклад чому країна в дупі - одні іксперди навколо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:02
Re: Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона.
Да и выгодно это - слов нет. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе.
Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".
Как меня достало это бесконечное кидалово в Украине.
И ведь проходит.
"Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:07
А вы, кроме того что вас "достало", что-нибудь сделали чтобы не было генделя в подвале, а к примеру, цветочный магазин с запахом цветов, а не дохлых котов. Если ничего не делали, то народная мудрость про вас.
Додано: Нед 13 тра, 2018 16:38
Может расскажите, как у Вас в доме из подвала цветочный аромат ласкает обоняние выше проживающих жильцов? А если, для начала, расположение дома ну не в очень месте... рекламу никто не -ну никак? Кому на... такая аренда? Или квартир 60 - 100 ? Аренда земли, счета в банке, содержание своей-же администрации-прокладки между жильцами и всё тем-же исполнителем услуг? Могу ещё до кучи кучу насыпать. Наши инициативные создали 2 года назад, теперь не знаем как выбраться ... Так всё-таки про кого народная мудрость, ааа???
Додано: Нед 13 тра, 2018 20:26
Да, сделал - не дал создать осбб в своем доме.
У нас нормальный дом, с нормальным подвалом и нормальным обслуживанием.
Если люди не могут добиться от ЖЭКа выполнения функций за уплаченые деньги - как они собираются руководить таким хозяйством?
Додано: Нед 13 тра, 2018 20:33
Re: Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
Кстати, об аренде подвалов.
Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость).
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