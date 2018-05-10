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Які фінансові переваги
у ОСББ (інфографіка)

Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:10

Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Скільки грошей може приносити на рік дев'ятиповерхівка.

Дивися повний текст Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:11

Стаття приклад чому країна в дупі - одні іксперди навколо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:02

Re: Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)

Например, можно сдавать в аренду нежилые помещения и при этом экономить 20% на налогах


Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона. :mrgreen:
Да и выгодно это - слов нет. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе.
Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".
Как меня достало это бесконечное кидалово в Украине.
И ведь проходит.
"Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:07

  rjkz написав: Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона. Да и выгодно это - слов нет. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует". Как меня достало это бесконечное кидалово в Украине. И ведь проходит. "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)

А вы, кроме того что вас "достало", что-нибудь сделали чтобы не было генделя в подвале, а к примеру, цветочный магазин с запахом цветов, а не дохлых котов. Если ничего не делали, то народная мудрость про вас.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 16:38

  edgar_po написав:
  rjkz написав: Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона. Да и выгодно это - слов нет. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует". Как меня достало это бесконечное кидалово в Украине. И ведь проходит. "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)

А вы, кроме того что вас "достало", что-нибудь сделали чтобы не было генделя в подвале, а к примеру, цветочный магазин с запахом цветов, а не дохлых котов. Если ничего не делали, то народная мудрость про вас.


Может расскажите, как у Вас в доме из подвала цветочный аромат ласкает обоняние выше проживающих жильцов? А если, для начала, расположение дома ну не в очень месте... рекламу никто не -ну никак? Кому на... такая аренда? Или квартир 60 - 100 ? Аренда земли, счета в банке, содержание своей-же администрации-прокладки между жильцами и всё тем-же исполнителем услуг? Могу ещё до кучи кучу насыпать. Наши инициативные создали 2 года назад, теперь не знаем как выбраться ... Так всё-таки про кого народная мудрость, ааа???
pimki
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:26

  edgar_po написав:
  rjkz написав: Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона. Да и выгодно это - слов нет. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует". Как меня достало это бесконечное кидалово в Украине. И ведь проходит. "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)

А вы, кроме того что вас "достало", что-нибудь сделали чтобы не было генделя в подвале, а к примеру, цветочный магазин с запахом цветов, а не дохлых котов. Если ничего не делали, то народная мудрость про вас.


Да, сделал - не дал создать осбб в своем доме.
У нас нормальный дом, с нормальным подвалом и нормальным обслуживанием.
Если люди не могут добиться от ЖЭКа выполнения функций за уплаченые деньги - как они собираются руководить таким хозяйством?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:33

Re: Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)

Кстати, об аренде подвалов.
Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость).
rjkz
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