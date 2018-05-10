Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)

sabretus2016 написав: rjkz написав:
Кстати, об аренде подвалов.
Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость).
Тобто в затопленні своєї квартири і всього шо нижче винне створення ОСББ? залізна логіка.
Уважаемый, ты читать умеешь?
В данном конкретном случае речь идет не о создании осбб, а о затоплении магазина в подвале, на аренду которого изначально люди дали бескорыстное согласие.
В случае-же с осбб решение об аренде подвала будет приниматься уже председателем осбб. Я уж не говорю о сомнительном удовольствии наличия кабаков и генделей, расположенных в жилых домах. В каждом доме рано или поздно кто-то кого-то заливает, но подвал - это техническое помещение, залитие которого хоть и неприятно, но не имеет последствий, а вот если там уже находится, как в данном случае, магазин, то последствия могут быть печальные. Отсюда мораль - оно надо?
Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа.