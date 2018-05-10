Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)

Додано: Пон 14 тра, 2018 18:37

rjkz написав: Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона. Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона.

rjkz написав: Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе.

rjkz написав: Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует". Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".

rjkz написав: "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость) "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)

rjkz написав: Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец. Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.

parus1952 написав: При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей. При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей.

rjkz написав: Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа. Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа.

Бредовый бред в комментариях!В ОСББ можно голосовать за каждого нового арендатора. В крайнем случае, ревизионная комиссия может это решать голосованием. В эту комиссию берут ЛЮБОГО жильца.У нас ОСББ сдает помещения для маникюрного салона, швейной мастерской и прачечной. Что-то около 20-30 тыс. грн. в мес. дом получает. Раньше эти деньги ЖЭК забирал, теперь идут на нужды дома: парадные выглядят лучше, чем при сдаче дома. Так же отремонтировали систему отопления (теплопункт), которую нужно чистить каждый год, а ЖЭК этого ни разу за фиг знает сколько лет не делал и батареи стали холодней.Если это так выгодно, то стань председателем!!! Кто же тебе мешает? Будешь "деньги лопатой грести". Только, милый мой, на собрании жильцов ему за каждую копейку горло грызут, а все бумаги по закупкам он обязан предъявлять по требованию жильцов. Кстати, зарплата у него 16 тыс. грн.Без согласия жильцов никто никакие кредиты не возьмет, хватит фантазировать. А если что-то сделает вопреки уставу, то сам потом будет отдавать.Народная мудрость гласит, что "Народ всегда достоин своего правительства". Потому, когда входишь в подъезд, то сразу понимаешь кто в этом доме живет. Это лицо и запах каждого конкретного жильца данного подъезда.Ну да, типа если бы там была квартира, то им бы не пришлось платить?! В такое положение может попасть ЛЮБОЙ человек живущий выше первого этажа, особенно если снизу живет не бабушка-одуванчик. Хватит заниматься подменой понятий.Кстати, люди могли подать в суд на ЖЭК, если, например, прорвало общедомовую сеть. Это так, если кому понадобится.Не нужно ничего приобретать, а заключить договор с сантехником/электриком, у которого уже все это есть! Причем он будет не пьяный, а нормально одетый и с нормальным профессиональным оборудованием.А мы на собрании жильцов проголосовали запретить сдавать в аренду техэтажи. И никаких спортзалов там нет.Еще раз - ОСББ будет работать именно так, как растут руки у жильцов и где у них мозг. ОСББ не панацея от всех проблем, а лишь инструмент для их решения. Если жильцы не способны выбрать нормального председателя и ревизионную комиссию, то и будет все хуже, чем было. Если же самому хотя бы в ревизионную комиссию войти и заниматься выруливанием домовых проблем, то не будет разных фантазий куда уходят деньги.Кстати о ЖЭКах. У нас при сдаче дома были "жэковские квартиры", которые сдавались в аренду и прибыль шла в ЖЭК. Так вот, начальник ЖЭКа через "черного нотариуса" переоформил квартиры на себя (со всех домов!!!) и несколько раз перепродал. ОСББ до сих пор судится за них безрезультатно! Так что, не нужно тут рассказывать про хорошие ЖЭКи.