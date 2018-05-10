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у ОСББ (інфографіка) Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка) + Додати

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#<12 Додано: Пон 14 тра, 2018 10:18 rjkz написав: Кстати, об аренде подвалов.

Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.

"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость). Кстати, об аренде подвалов.Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец."Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость).



Тобто в затопленні своєї квартири і всього шо нижче винне створення ОСББ? залізна логіка. Тобто в затопленні своєї квартири і всього шо нижче винне створення ОСББ? залізна логіка. sabretus2016

Повідомлень: 12 З нами з: 16.09.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 5 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 тра, 2018 11:21 sabretus2016 написав: rjkz написав: Кстати, об аренде подвалов.

Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.

"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость). Кстати, об аренде подвалов.Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец."Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость).



Тобто в затопленні своєї квартири і всього шо нижче винне створення ОСББ? залізна логіка. Тобто в затопленні своєї квартири і всього шо нижче винне створення ОСББ? залізна логіка.



Уважаемый, ты читать умеешь?

В данном конкретном случае речь идет не о создании осбб, а о затоплении магазина в подвале, на аренду которого изначально люди дали бескорыстное согласие.

В случае-же с осбб решение об аренде подвала будет приниматься уже председателем осбб. Я уж не говорю о сомнительном удовольствии наличия кабаков и генделей, расположенных в жилых домах. В каждом доме рано или поздно кто-то кого-то заливает, но подвал - это техническое помещение, залитие которого хоть и неприятно, но не имеет последствий, а вот если там уже находится, как в данном случае, магазин, то последствия могут быть печальные. Отсюда мораль - оно надо?

Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа. Уважаемый, ты читать умеешь?В данном конкретном случае речь идет не о создании осбб, а о затоплении магазина в подвале, на аренду которого изначально люди дали бескорыстное согласие.В случае-же с осбб решение об аренде подвала будет приниматься уже председателем осбб. Я уж не говорю о сомнительном удовольствии наличия кабаков и генделей, расположенных в жилых домах. В каждом доме рано или поздно кто-то кого-то заливает, но подвал - это техническое помещение, залитие которого хоть и неприятно, но не имеет последствий, а вот если там уже находится, как в данном случае, магазин, то последствия могут быть печальные. Отсюда мораль - оно надо?Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа. rjkz

Повідомлень: 7562 З нами з: 31.01.12 Подякував: 3119 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 тра, 2018 18:37



rjkz написав: Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона. Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона.

В ОСББ можно голосовать за каждого нового арендатора. В крайнем случае, ревизионная комиссия может это решать голосованием. В эту комиссию берут ЛЮБОГО жильца.



У нас ОСББ сдает помещения для маникюрного салона, швейной мастерской и прачечной. Что-то около 20-30 тыс. грн. в мес. дом получает. Раньше эти деньги ЖЭК забирал, теперь идут на нужды дома: парадные выглядят лучше, чем при сдаче дома. Так же отремонтировали систему отопления (теплопункт), которую нужно чистить каждый год, а ЖЭК этого ни разу за фиг знает сколько лет не делал и батареи стали холодней.



rjkz написав: Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Если это так выгодно, то стань председателем!!! Кто же тебе мешает? Будешь "деньги лопатой грести". Только, милый мой, на собрании жильцов ему за каждую копейку горло грызут, а все бумаги по закупкам он обязан предъявлять по требованию жильцов. Кстати, зарплата у него 16 тыс. грн.



rjkz написав: Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует". Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".

Без согласия жильцов никто никакие кредиты не возьмет, хватит фантазировать. А если что-то сделает вопреки уставу, то сам потом будет отдавать.



rjkz написав: "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость) "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)

Народная мудрость гласит, что "Народ всегда достоин своего правительства". Потому, когда входишь в подъезд, то сразу понимаешь кто в этом доме живет. Это лицо и запах каждого конкретного жильца данного подъезда.



rjkz написав: Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец. Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.

Ну да, типа если бы там была квартира, то им бы не пришлось платить?! В такое положение может попасть ЛЮБОЙ человек живущий выше первого этажа, особенно если снизу живет не бабушка-одуванчик. Хватит заниматься подменой понятий.



Кстати, люди могли подать в суд на ЖЭК, если, например, прорвало общедомовую сеть. Это так, если кому понадобится.



parus1952 написав: При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей. При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей.

Не нужно ничего приобретать, а заключить договор с сантехником/электриком, у которого уже все это есть! Причем он будет не пьяный, а нормально одетый и с нормальным профессиональным оборудованием.



rjkz написав: Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа. Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа.

А мы на собрании жильцов проголосовали запретить сдавать в аренду техэтажи. И никаких спортзалов там нет.



Еще раз - ОСББ будет работать именно так, как растут руки у жильцов и где у них мозг. ОСББ не панацея от всех проблем, а лишь инструмент для их решения. Если жильцы не способны выбрать нормального председателя и ревизионную комиссию, то и будет все хуже, чем было. Если же самому хотя бы в ревизионную комиссию войти и заниматься выруливанием домовых проблем, то не будет разных фантазий куда уходят деньги.



Кстати о ЖЭКах. У нас при сдаче дома были "жэковские квартиры", которые сдавались в аренду и прибыль шла в ЖЭК. Так вот, начальник ЖЭКа через "черного нотариуса" переоформил квартиры на себя (со всех домов!!!) и несколько раз перепродал. ОСББ до сих пор судится за них безрезультатно! Так что, не нужно тут рассказывать про хорошие ЖЭКи. Бредовый бред в комментариях!В ОСББ можно голосовать за каждого нового арендатора. В крайнем случае, ревизионная комиссия может это решать голосованием. В эту комиссию берут ЛЮБОГО жильца.У нас ОСББ сдает помещения для маникюрного салона, швейной мастерской и прачечной. Что-то около 20-30 тыс. грн. в мес. дом получает. Раньше эти деньги ЖЭК забирал, теперь идут на нужды дома: парадные выглядят лучше, чем при сдаче дома. Так же отремонтировали систему отопления (теплопункт), которую нужно чистить каждый год, а ЖЭК этого ни разу за фиг знает сколько лет не делал и батареи стали холодней.Если это так выгодно, то стань председателем!!! Кто же тебе мешает? Будешь "деньги лопатой грести". Только, милый мой, на собрании жильцов ему за каждую копейку горло грызут, а все бумаги по закупкам он обязан предъявлять по требованию жильцов. Кстати, зарплата у него 16 тыс. грн.Без согласия жильцов никто никакие кредиты не возьмет, хватит фантазировать. А если что-то сделает вопреки уставу, то сам потом будет отдавать.Народная мудрость гласит, что "Народ всегда достоин своего правительства". Потому, когда входишь в подъезд, то сразу понимаешь кто в этом доме живет. Это лицо и запах каждого конкретного жильца данного подъезда.Ну да, типа если бы там была квартира, то им бы не пришлось платить?! В такое положение может попасть ЛЮБОЙ человек живущий выше первого этажа, особенно если снизу живет не бабушка-одуванчик. Хватит заниматься подменой понятий.Кстати, люди могли подать в суд на ЖЭК, если, например, прорвало общедомовую сеть. Это так, если кому понадобится.Не нужно ничего приобретать, а заключить договор с сантехником/электриком, у которого уже все это есть! Причем он будет не пьяный, а нормально одетый и с нормальным профессиональным оборудованием.А мы на собрании жильцов проголосовали запретить сдавать в аренду техэтажи. И никаких спортзалов там нет.Еще раз - ОСББ будет работать именно так, как растут руки у жильцов и где у них мозг. ОСББ не панацея от всех проблем, а лишь инструмент для их решения. Если жильцы не способны выбрать нормального председателя и ревизионную комиссию, то и будет все хуже, чем было. Если же самому хотя бы в ревизионную комиссию войти и заниматься выруливанием домовых проблем, то не будет разных фантазий куда уходят деньги.Кстати о ЖЭКах. У нас при сдаче дома были "жэковские квартиры", которые сдавались в аренду и прибыль шла в ЖЭК. Так вот, начальник ЖЭКа через "черного нотариуса" переоформил квартиры на себя (со всех домов!!!) и несколько раз перепродал. ОСББ до сих пор судится за них безрезультатно! Так что, не нужно тут рассказывать про хорошие ЖЭКи. myshapiton

Повідомлень: 2441 З нами з: 30.11.15 Подякував: 1272 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 тра, 2018 20:33 myshapiton написав: Бредовый бред в комментариях!



rjkz написав: Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона. Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона.

В ОСББ можно голосовать за каждого нового арендатора. В крайнем случае, ревизионная комиссия может это решать голосованием. В эту комиссию берут ЛЮБОГО жильца.



У нас ОСББ сдает помещения для маникюрного салона, швейной мастерской и прачечной. Что-то около 20-30 тыс. грн. в мес. дом получает. Раньше эти деньги ЖЭК забирал, теперь идут на нужды дома: парадные выглядят лучше, чем при сдаче дома. Так же отремонтировали систему отопления (теплопункт), которую нужно чистить каждый год, а ЖЭК этого ни разу за фиг знает сколько лет не делал и батареи стали холодней.



rjkz написав: Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе. Если это так выгодно, то стань председателем!!! Кто же тебе мешает? Будешь "деньги лопатой грести". Только, милый мой, на собрании жильцов ему за каждую копейку горло грызут, а все бумаги по закупкам он обязан предъявлять по требованию жильцов. Кстати, зарплата у него 16 тыс. грн.



rjkz написав: Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует". Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".

Без согласия жильцов никто никакие кредиты не возьмет, хватит фантазировать. А если что-то сделает вопреки уставу, то сам потом будет отдавать.



rjkz написав: "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость) "Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)

Народная мудрость гласит, что "Народ всегда достоин своего правительства". Потому, когда входишь в подъезд, то сразу понимаешь кто в этом доме живет. Это лицо и запах каждого конкретного жильца данного подъезда.



rjkz написав: Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец. Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.

Ну да, типа если бы там была квартира, то им бы не пришлось платить?! В такое положение может попасть ЛЮБОЙ человек живущий выше первого этажа, особенно если снизу живет не бабушка-одуванчик. Хватит заниматься подменой понятий.



Кстати, люди могли подать в суд на ЖЭК, если, например, прорвало общедомовую сеть. Это так, если кому понадобится.



parus1952 написав: При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей. При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей.

Не нужно ничего приобретать, а заключить договор с сантехником/электриком, у которого уже все это есть! Причем он будет не пьяный, а нормально одетый и с нормальным профессиональным оборудованием.



rjkz написав: Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа. Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа.

А мы на собрании жильцов проголосовали запретить сдавать в аренду техэтажи. И никаких спортзалов там нет.



Еще раз - ОСББ будет работать именно так, как растут руки у жильцов и где у них мозг. ОСББ не панацея от всех проблем, а лишь инструмент для их решения. Если жильцы не способны выбрать нормального председателя и ревизионную комиссию, то и будет все хуже, чем было. Если же самому хотя бы в ревизионную комиссию войти и заниматься выруливанием домовых проблем, то не будет разных фантазий куда уходят деньги.



Кстати о ЖЭКах. У нас при сдаче дома были "жэковские квартиры", которые сдавались в аренду и прибыль шла в ЖЭК. Так вот, начальник ЖЭКа через "черного нотариуса" переоформил квартиры на себя (со всех домов!!!) и несколько раз перепродал. ОСББ до сих пор судится за них безрезультатно! Так что, не нужно тут рассказывать про хорошие ЖЭКи. Бредовый бред в комментариях!В ОСББ можно голосовать за каждого нового арендатора. В крайнем случае, ревизионная комиссия может это решать голосованием. В эту комиссию берут ЛЮБОГО жильца.У нас ОСББ сдает помещения для маникюрного салона, швейной мастерской и прачечной. Что-то около 20-30 тыс. грн. в мес. дом получает. Раньше эти деньги ЖЭК забирал, теперь идут на нужды дома: парадные выглядят лучше, чем при сдаче дома. Так же отремонтировали систему отопления (теплопункт), которую нужно чистить каждый год, а ЖЭК этого ни разу за фиг знает сколько лет не делал и батареи стали холодней.Если это так выгодно, то стань председателем!!! Кто же тебе мешает? Будешь "деньги лопатой грести". Только, милый мой, на собрании жильцов ему за каждую копейку горло грызут, а все бумаги по закупкам он обязан предъявлять по требованию жильцов. Кстати, зарплата у него 16 тыс. грн.Без согласия жильцов никто никакие кредиты не возьмет, хватит фантазировать. А если что-то сделает вопреки уставу, то сам потом будет отдавать.Народная мудрость гласит, что "Народ всегда достоин своего правительства". Потому, когда входишь в подъезд, то сразу понимаешь кто в этом доме живет. Это лицо и запах каждого конкретного жильца данного подъезда.Ну да, типа если бы там была квартира, то им бы не пришлось платить?! В такое положение может попасть ЛЮБОЙ человек живущий выше первого этажа, особенно если снизу живет не бабушка-одуванчик. Хватит заниматься подменой понятий.Кстати, люди могли подать в суд на ЖЭК, если, например, прорвало общедомовую сеть. Это так, если кому понадобится.Не нужно ничего приобретать, а заключить договор с сантехником/электриком, у которого уже все это есть! Причем он будет не пьяный, а нормально одетый и с нормальным профессиональным оборудованием.А мы на собрании жильцов проголосовали запретить сдавать в аренду техэтажи. И никаких спортзалов там нет.Еще раз - ОСББ будет работать именно так, как растут руки у жильцов и где у них мозг. ОСББ не панацея от всех проблем, а лишь инструмент для их решения. Если жильцы не способны выбрать нормального председателя и ревизионную комиссию, то и будет все хуже, чем было. Если же самому хотя бы в ревизионную комиссию войти и заниматься выруливанием домовых проблем, то не будет разных фантазий куда уходят деньги.Кстати о ЖЭКах. У нас при сдаче дома были "жэковские квартиры", которые сдавались в аренду и прибыль шла в ЖЭК. Так вот, начальник ЖЭКа через "черного нотариуса" переоформил квартиры на себя (со всех домов!!!) и несколько раз перепродал. ОСББ до сих пор судится за них безрезультатно! Так что, не нужно тут рассказывать про хорошие ЖЭКи.



Стока букофф, что на все сразу отвечу, а не по пунктам.

У нас так и не создали осбб (ттт). Дом обслуживается если не на "отлично", то уж во всяком случае, на "хорошо" тянет. И это после передачи полномочий в районную обслуживающую организацию. До этого было лучше, хотя и приходилось немного временами напрягаться, чтобы "напомнить" ЖЭКу о его обязанностях. Но совсем уж больших претензий нет. Запах в подъезде - нейтральный, лампы регулярно меняются, лифты функционируют, мусор вывозится регулярно, дворники придомовую территорию поддерживают в полной чистоте, лестничные марши и пр. места общего пользования периодически убираются (а если на моем этаже я считаю, что могло-бы быть и чище, то беру старую футболку, смачиваю и прохожусь возле лифта, после чего торжественно отправляю ее в последний путь, в мусоропровод. Из которого, кстати, не то что не воняет, а даже особо не пахнет. С обонянием у меня все в порядке, к слову.). Первый этаж и лифты моются несколько раз в день силами консьержей, которым платится не так уж и много денег. Кстати, ремонт во входной группе подъезда был сделан без всякого жэка и осбб путем нанятия звена маляров и последующим скидыванием деньгами жильцами подъезда. Никаких проблем. Никаких осббов не надо.

Касательно аренды технических помещений - они на то и "технические", чтобы использовались по назначению. И не надо копья ломать - сдавать или не сдавать. Если хоть один человек против (а так будет всегда), то не надо ломать его через колено, дом - это место где надо отдыхать душой, а не рубить бабло и ругаться с соседями.

Эфемерная-же чистоплотность руководства осбб, ввиду очевидности несоответствия финансовых возможностей осбб и гемора, который надо решать, находится под определенным сомнением. Мне "противная" сторона предлагала быть председателем осбб, но так как я не намерен зарабатывать бесчестным путем на своих соседях, а работу, с которой итак успешно справлялся жэк не считал пустяковой, отказался. К тому-же осбб если создашь, то обратно уже не вылезешь. "Обратно родиться нельзя" .

Не очень давно был сюжет в новостях - председатель осбб (не в Киеве, "...и даже не в нашем районе" (с)) не оплачивал услуги, за которые платили все жильцы, наделал тьму долгов, продал квартиру и исчез. Дом отрезали от коммуникаций поставляющие организации. Журналисты брали интервью у мера города, тот : " Мы не оставим жильцов дома наедине с бедой - сейчас решаем вопрос с одним из банков о предоставлении осбб ...КРЕДИТА!!!! на покрытие задолженности" Апупеть. Чувак сдрыснул с коммунальными деньгами, уже уплаченными жильцами и им предлагается еще разок скинуться ...еще и в кредит. Странно, как это журналист не спросила - под залог каких органов жильцов будет предоставлена такая милость? На самом деле, у председателя осбб очень много возможностей для злоупотреблений, поверьте мне. Вплоть до перевода дома на баланс любой организации, застройки придомовой территории и формирования "экономически оправданных тарифов" для собственного обогащения. И снять его ФАКТИЧЕСКИ очень и очень непросто - имею пред глазами пример как в гаражном кооперативе 10+ лет не могут сдвинуть председателя, который изначально был ну таким честным. И если вы не в курсе чем рискуете, то я рад вашей беспечности - нервы надо беречь. Стока букофф, что на все сразу отвечу, а не по пунктам.У нас так и не создали осбб (ттт). Дом обслуживается если не на "отлично", то уж во всяком случае, на "хорошо" тянет. И это после передачи полномочий в районную обслуживающую организацию. До этого было лучше, хотя и приходилось немного временами напрягаться, чтобы "напомнить" ЖЭКу о его обязанностях. Но совсем уж больших претензий нет. Запах в подъезде - нейтральный, лампы регулярно меняются, лифты функционируют, мусор вывозится регулярно, дворники придомовую территорию поддерживают в полной чистоте, лестничные марши и пр. места общего пользования периодически убираются (а если на моем этаже я считаю, что могло-бы быть и чище, то беру старую футболку, смачиваю и прохожусь возле лифта, после чего торжественно отправляю ее в последний путь, в мусоропровод. Из которого, кстати, не то что не воняет, а даже особо не пахнет. С обонянием у меня все в порядке, к слову.). Первый этаж и лифты моются несколько раз в день силами консьержей, которым платится не так уж и много денег. Кстати, ремонт во входной группе подъезда был сделан без всякого жэка и осбб путем нанятия звена маляров и последующим скидыванием деньгами жильцами подъезда. Никаких проблем. Никаких осббов не надо.Касательно аренды технических помещений - они на то и "технические", чтобы использовались по назначению. И не надо копья ломать - сдавать или не сдавать. Если хоть один человек против (а так будет всегда), то не надо ломать его через колено, дом - это место где надо отдыхать душой, а не рубить бабло и ругаться с соседями.Эфемерная-же чистоплотность руководства осбб, ввиду очевидности несоответствия финансовых возможностей осбб и гемора, который надо решать, находится под определенным сомнением. Мне "противная" сторона предлагала быть председателем осбб, но так как я не намерен зарабатывать бесчестным путем на своих соседях, а работу, с которой итак успешно справлялся жэк не считал пустяковой, отказался. К тому-же осбб если создашь, то обратно уже не вылезешь. "Обратно родиться нельзя"Не очень давно был сюжет в новостях - председатель осбб (не в Киеве, "...и даже не в нашем районе" (с)) не оплачивал услуги, за которые платили все жильцы, наделал тьму долгов, продал квартиру и исчез. Дом отрезали от коммуникаций поставляющие организации. Журналисты брали интервью у мера города, тот : " Мы не оставим жильцов дома наедине с бедой - сейчас решаем вопрос с одним из банков о предоставлении осбб ...КРЕДИТА!!!! на покрытие задолженности" Апупеть. Чувак сдрыснул с коммунальными деньгами, уже уплаченными жильцами и им предлагается еще разок скинуться ...еще и в кредит. Странно, как это журналист не спросила - под залог каких органов жильцов будет предоставлена такая милость?На самом деле, у председателя осбб очень много возможностей для злоупотреблений, поверьте мне. Вплоть до перевода дома на баланс любой организации, застройки придомовой территории и формирования "экономически оправданных тарифов" для собственного обогащения. И снять его ФАКТИЧЕСКИ очень и очень непросто - имею пред глазами пример как в гаражном кооперативе 10+ лет не могут сдвинуть председателя, который изначально был ну таким честным. И если вы не в курсе чем рискуете, то я рад вашей беспечности - нервы надо беречь. rjkz

Повідомлень: 7562 З нами з: 31.01.12 Подякував: 3119 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:12 rjkz написав: На самом деле, у председателя осбб очень много возможностей для злоупотреблений, поверьте мне. Вплоть до перевода дома на баланс любой организации, застройки придомовой территории и формирования "экономически оправданных тарифов" для собственного обогащения. И снять его ФАКТИЧЕСКИ очень и очень непросто - имею пред глазами пример как в гаражном кооперативе 10+ лет не могут сдвинуть председателя, который изначально был ну таким честным. И если вы не в курсе чем рискуете, то я рад вашей беспечности - нервы надо беречь. На самом деле, у председателя осбб очень много возможностей для злоупотреблений, поверьте мне. Вплоть до перевода дома на баланс любой организации, застройки придомовой территории и формирования "экономически оправданных тарифов" для собственного обогащения. И снять его ФАКТИЧЕСКИ очень и очень непросто - имею пред глазами пример как в гаражном кооперативе 10+ лет не могут сдвинуть председателя, который изначально был ну таким честным. И если вы не в курсе чем рискуете, то я рад вашей беспечности - нервы надо беречь.

Я вполне понимаю вашу мотивацию, я лишь оспариваю саму постановку вопроса, что ОСББ=зло, ЖЭК=счастье.



ЖЭК тоже может сдавать помещения в доме наплевав на жильцов. И такое очень часто случается, особенно с коммерческими ЖЭКами.



У ЖЭКа вообще начальника не поменяешь, а в ОСББ в уставе хотя бы есть для этого механизмы.



Наш дом голосует за все вопросы по придомовой территории, тарифам и пр. И я не представляют как он может это сделать без общего собрания. Это возможно ТОЛЬКО и ТОЛЬКО если председатель под себя делал устав. Но это уже не проблема ОСББ как такового, а жильцов, которые такое допускают. Типовой устав вполне неплох.



Кооперативы - это полнейший мрак. Это другая структура. У нас в кооперативе еще хуже проблема - там и вся ревизионная комиссия тоже под председателем. Не я был у истоков этого беспредела, потому могу только наблюдать со стороны. Но это, повторюсь, совершенно другая тема. Я вполне понимаю вашу мотивацию, я лишь оспариваю саму постановку вопроса, что ОСББ=зло, ЖЭК=счастье.ЖЭК тоже может сдавать помещения в доме наплевав на жильцов. И такое очень часто случается, особенно с коммерческими ЖЭКами.У ЖЭКа вообще начальника не поменяешь, а в ОСББ в уставе хотя бы есть для этого механизмы.Наш дом голосует за все вопросы по придомовой территории, тарифам и пр. И я не представляют как он может это сделать без общего собрания. Это возможно ТОЛЬКО и ТОЛЬКО если председатель под себя делал устав. Но это уже не проблема ОСББ как такового, а жильцов, которые такое допускают. Типовой устав вполне неплох.Кооперативы - это полнейший мрак. Это другая структура. У нас в кооперативе еще хуже проблема - там и вся ревизионная комиссия тоже под председателем. Не я был у истоков этого беспредела, потому могу только наблюдать со стороны. Но это, повторюсь, совершенно другая тема. myshapiton

Повідомлень: 2441 З нами з: 30.11.15 Подякував: 1272 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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