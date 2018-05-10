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Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка)
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:18
rjkz написав:
Кстати, об аренде подвалов.
Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость).
Тобто в затопленні своєї квартири і всього шо нижче винне створення ОСББ? залізна логіка.
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sabretus2016
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:21
sabretus2016 написав: rjkz написав:
Кстати, об аренде подвалов.
Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным" (народная-таки мудрость).
Тобто в затопленні своєї квартири і всього шо нижче винне створення ОСББ? залізна логіка.
Уважаемый, ты читать умеешь?
В данном конкретном случае речь идет не о создании осбб, а о затоплении магазина в подвале, на аренду которого изначально люди дали бескорыстное согласие.
В случае-же с осбб решение об аренде подвала будет приниматься уже председателем осбб. Я уж не говорю о сомнительном удовольствии наличия кабаков и генделей, расположенных в жилых домах. В каждом доме рано или поздно кто-то кого-то заливает, но подвал - это техническое помещение, залитие которого хоть и неприятно, но не имеет последствий, а вот если там уже находится, как в данном случае, магазин, то последствия могут быть печальные. Отсюда мораль - оно надо?
Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа.
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rjkz
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:37
Бредовый бред в комментариях!
rjkz написав:
Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона.
В ОСББ можно голосовать за каждого нового арендатора. В крайнем случае, ревизионная комиссия может это решать голосованием. В эту комиссию берут ЛЮБОГО жильца.
У нас ОСББ сдает помещения для маникюрного салона, швейной мастерской и прачечной. Что-то около 20-30 тыс. грн. в мес. дом получает. Раньше эти деньги ЖЭК забирал, теперь идут на нужды дома: парадные выглядят лучше, чем при сдаче дома. Так же отремонтировали систему отопления (теплопункт), которую нужно чистить каждый год, а ЖЭК этого ни разу за фиг знает сколько лет не делал и батареи стали холодней.
rjkz написав:
Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе.
Если это так выгодно, то стань председателем!!! Кто же тебе мешает? Будешь "деньги лопатой грести". Только, милый мой, на собрании жильцов ему за каждую копейку горло грызут, а все бумаги по закупкам он обязан предъявлять по требованию жильцов. Кстати, зарплата у него 16 тыс. грн.
rjkz написав:
Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".
Без согласия жильцов никто никакие кредиты не возьмет, хватит фантазировать. А если что-то сделает вопреки уставу, то сам потом будет отдавать.
rjkz написав:
"Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)
Народная мудрость гласит, что "Народ всегда достоин своего правительства". Потому, когда входишь в подъезд, то сразу понимаешь кто в этом доме живет. Это лицо и запах каждого конкретного жильца данного подъезда.
rjkz написав:
Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.
Ну да, типа если бы там была квартира, то им бы не пришлось платить?! В такое положение может попасть ЛЮБОЙ человек живущий выше первого этажа, особенно если снизу живет не бабушка-одуванчик. Хватит заниматься подменой понятий.
Кстати, люди могли подать в суд на ЖЭК, если, например, прорвало общедомовую сеть. Это так, если кому понадобится.
parus1952 написав:
При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей.
Не нужно ничего приобретать, а заключить договор с сантехником/электриком, у которого уже все это есть! Причем он будет не пьяный, а нормально одетый и с нормальным профессиональным оборудованием.
rjkz написав:
Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа.
А мы на собрании жильцов проголосовали запретить сдавать в аренду техэтажи. И никаких спортзалов там нет.
Еще раз - ОСББ будет работать именно так, как растут руки у жильцов и где у них мозг. ОСББ не панацея от всех проблем, а лишь инструмент для их решения. Если жильцы не способны выбрать нормального председателя и ревизионную комиссию, то и будет все хуже, чем было. Если же самому хотя бы в ревизионную комиссию войти и заниматься выруливанием домовых проблем, то не будет разных фантазий куда уходят деньги.
Кстати о ЖЭКах. У нас при сдаче дома были "жэковские квартиры", которые сдавались в аренду и прибыль шла в ЖЭК. Так вот, начальник ЖЭКа через "черного нотариуса" переоформил квартиры на себя (со всех домов!!!) и несколько раз перепродал. ОСББ до сих пор судится за них безрезультатно! Так что, не нужно тут рассказывать про хорошие ЖЭКи.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 20:33
myshapiton написав:
Бредовый бред в комментариях!
rjkz написав:
Класс, всю жизнь мечтал, чтобы у меня в доме подвал под гендель сдали - не могу, видите-ли, заснуть ночью без шансона.
В ОСББ можно голосовать за каждого нового арендатора. В крайнем случае, ревизионная комиссия может это решать голосованием. В эту комиссию берут ЛЮБОГО жильца.
У нас ОСББ сдает помещения для маникюрного салона, швейной мастерской и прачечной. Что-то около 20-30 тыс. грн. в мес. дом получает. Раньше эти деньги ЖЭК забирал, теперь идут на нужды дома: парадные выглядят лучше, чем при сдаче дома. Так же отремонтировали систему отопления (теплопункт), которую нужно чистить каждый год, а ЖЭК этого ни разу за фиг знает сколько лет не делал и батареи стали холодней.
rjkz написав:
Председателю осбб деньги лишними не будут, а уж то что осбб от этого нифига не достанется - к гадалке не ходи. Формат Украины в меньшем масштабе.
Если это так выгодно, то стань председателем!!! Кто же тебе мешает? Будешь "деньги лопатой грести". Только, милый мой, на собрании жильцов ему за каждую копейку горло грызут, а все бумаги по закупкам он обязан предъявлять по требованию жильцов. Кстати, зарплата у него 16 тыс. грн.
rjkz написав:
Ну и никто не гарантирует мини-"МВФ", сначала нагребет кредитов, потом начнет "затягивать пояса" на шее жильцов - "мвф требует".
Без согласия жильцов никто никакие кредиты не возьмет, хватит фантазировать. А если что-то сделает вопреки уставу, то сам потом будет отдавать.
rjkz написав:
"Каждый народ имеет то правительство, которое имеет его". (Народная мудрость)
Народная мудрость гласит, что "Народ всегда достоин своего правительства". Потому, когда входишь в подъезд, то сразу понимаешь кто в этом доме живет. Это лицо и запах каждого конкретного жильца данного подъезда.
rjkz написав:
Одни мои знакомые сначала дали согласие на аренду подвала в их доме на ул.Саксаганского, потом там открыли магазин одежды, потом у этих знакомых прорвало водопровод и они затопили этот магазин, потом магазин подал в суд на возмещение ущерба...В общем, у моих знакомых теперь вместо квартиры на Саксаганского, хрущ у м.Сырец.
Ну да, типа если бы там была квартира, то им бы не пришлось платить?! В такое положение может попасть ЛЮБОЙ человек живущий выше первого этажа, особенно если снизу живет не бабушка-одуванчик. Хватит заниматься подменой понятий.
Кстати, люди могли подать в суд на ЖЭК, если, например, прорвало общедомовую сеть. Это так, если кому понадобится.
parus1952 написав:
При этом осмд необходимо будет приобретать всё что нужно для обслуживания дома за свой счёт. Короче просто сбросили с себя всю заботу о проживании людей.
Не нужно ничего приобретать, а заключить договор с сантехником/электриком, у которого уже все это есть! Причем он будет не пьяный, а нормально одетый и с нормальным профессиональным оборудованием.
rjkz написав:
Другой случай - в осбб сдали техэтаж под...спортзал. Тренажеры и штанги создавали непередаваемую атмосферу жителям последнего этажа.
А мы на собрании жильцов проголосовали запретить сдавать в аренду техэтажи. И никаких спортзалов там нет.
Еще раз - ОСББ будет работать именно так, как растут руки у жильцов и где у них мозг. ОСББ не панацея от всех проблем, а лишь инструмент для их решения. Если жильцы не способны выбрать нормального председателя и ревизионную комиссию, то и будет все хуже, чем было. Если же самому хотя бы в ревизионную комиссию войти и заниматься выруливанием домовых проблем, то не будет разных фантазий куда уходят деньги.
Кстати о ЖЭКах. У нас при сдаче дома были "жэковские квартиры", которые сдавались в аренду и прибыль шла в ЖЭК. Так вот, начальник ЖЭКа через "черного нотариуса" переоформил квартиры на себя (со всех домов!!!) и несколько раз перепродал. ОСББ до сих пор судится за них безрезультатно! Так что, не нужно тут рассказывать про хорошие ЖЭКи.
Стока букофф, что на все сразу отвечу, а не по пунктам.
У нас так и не создали осбб (ттт). Дом обслуживается если не на "отлично", то уж во всяком случае, на "хорошо" тянет. И это после передачи полномочий в районную обслуживающую организацию. До этого было лучше, хотя и приходилось немного временами напрягаться, чтобы "напомнить" ЖЭКу о его обязанностях. Но совсем уж больших претензий нет. Запах в подъезде - нейтральный, лампы регулярно меняются, лифты функционируют, мусор вывозится регулярно, дворники придомовую территорию поддерживают в полной чистоте, лестничные марши и пр. места общего пользования периодически убираются (а если на моем этаже я считаю, что могло-бы быть и чище, то беру старую футболку, смачиваю и прохожусь возле лифта, после чего торжественно отправляю ее в последний путь, в мусоропровод. Из которого, кстати, не то что не воняет, а даже особо не пахнет. С обонянием у меня все в порядке, к слову.). Первый этаж и лифты моются несколько раз в день силами консьержей, которым платится не так уж и много денег. Кстати, ремонт во входной группе подъезда был сделан без всякого жэка и осбб путем нанятия звена маляров и последующим скидыванием деньгами жильцами подъезда. Никаких проблем. Никаких осббов не надо.
Касательно аренды технических помещений - они на то и "технические", чтобы использовались по назначению. И не надо копья ломать - сдавать или не сдавать. Если хоть один человек против (а так будет всегда), то не надо ломать его через колено, дом - это место где надо отдыхать душой, а не рубить бабло и ругаться с соседями.
Эфемерная-же чистоплотность руководства осбб, ввиду очевидности несоответствия финансовых возможностей осбб и гемора, который надо решать, находится под определенным сомнением. Мне "противная" сторона предлагала быть председателем осбб, но так как я не намерен зарабатывать бесчестным путем на своих соседях, а работу, с которой итак успешно справлялся жэк не считал пустяковой, отказался. К тому-же осбб если создашь, то обратно уже не вылезешь. "Обратно родиться нельзя"
.
Не очень давно был сюжет в новостях - председатель осбб (не в Киеве, "...и даже не в нашем районе" (с)) не оплачивал услуги, за которые платили все жильцы, наделал тьму долгов, продал квартиру и исчез. Дом отрезали от коммуникаций поставляющие организации. Журналисты брали интервью у мера города, тот : " Мы не оставим жильцов дома наедине с бедой - сейчас решаем вопрос с одним из банков о предоставлении осбб ...КРЕДИТА!!!! на покрытие задолженности" Апупеть. Чувак сдрыснул с коммунальными деньгами, уже уплаченными жильцами и им предлагается еще разок скинуться ...еще и в кредит. Странно, как это журналист не спросила - под залог каких органов жильцов будет предоставлена такая милость?
На самом деле, у председателя осбб очень много возможностей для злоупотреблений, поверьте мне. Вплоть до перевода дома на баланс любой организации, застройки придомовой территории и формирования "экономически оправданных тарифов" для собственного обогащения. И снять его ФАКТИЧЕСКИ очень и очень непросто - имею пред глазами пример как в гаражном кооперативе 10+ лет не могут сдвинуть председателя, который изначально был ну таким честным. И если вы не в курсе чем рискуете, то я рад вашей беспечности - нервы надо беречь.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:12
rjkz написав:
На самом деле, у председателя осбб очень много возможностей для злоупотреблений, поверьте мне. Вплоть до перевода дома на баланс любой организации, застройки придомовой территории и формирования "экономически оправданных тарифов" для собственного обогащения. И снять его ФАКТИЧЕСКИ очень и очень непросто - имею пред глазами пример как в гаражном кооперативе 10+ лет не могут сдвинуть председателя, который изначально был ну таким честным. И если вы не в курсе чем рискуете, то я рад вашей беспечности - нервы надо беречь.
Я вполне понимаю вашу мотивацию, я лишь оспариваю саму постановку вопроса, что ОСББ=зло, ЖЭК=счастье.
ЖЭК тоже может сдавать помещения в доме наплевав на жильцов. И такое очень часто случается, особенно с коммерческими ЖЭКами.
У ЖЭКа вообще начальника не поменяешь, а в ОСББ в уставе хотя бы есть для этого механизмы.
Наш дом голосует за все вопросы по придомовой территории, тарифам и пр. И я не представляют как он может это сделать без общего собрания. Это возможно ТОЛЬКО и ТОЛЬКО если председатель под себя делал устав. Но это уже не проблема ОСББ как такового, а жильцов, которые такое допускают. Типовой устав вполне неплох.
Кооперативы - это полнейший мрак. Это другая структура. У нас в кооперативе еще хуже проблема - там и вся ревизионная комиссия тоже под председателем. Не я был у истоков этого беспредела, потому могу только наблюдать со стороны. Но это, повторюсь, совершенно другая тема.
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myshapiton
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