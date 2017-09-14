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Скільки грошей готувати,
якщо машину забрали на...

Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:04

Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом поліція взялася активно розчищати центри міст від автомобілів, припаркованих з порушенням правил зупинки і стоянки або залишені на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. У хід пішли евакуатори.

Дивися повний текст Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на штрафмайданчик.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:04

И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
Watcher
 
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