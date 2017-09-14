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Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:04
Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом поліція взялася активно розчищати центри міст від автомобілів, припаркованих з порушенням правил зупинки і стоянки або залишені на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. У хід пішли евакуатори.
Дивися повний текст Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на штрафмайданчик
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R2
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:04
И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
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Watcher
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Додано: Нед 13 тра, 2018 17:48
Watcher написав:
И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
Так , а как менты с генеральскими погонами иначе бабла нарубят если день будет стоить 25 грн? Все штрафплощадки то чинуш от мвд.
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Ratatui
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Додано: Нед 13 тра, 2018 18:27
Ratatui написав:
Так , а как менты с генеральскими погонами иначе бабла нарубят если день будет стоить 25 грн? Все штрафплощадки то чинуш от мвд.
Сделайте им подляну: перестаньте парковаться в неположенных местах! Пусть гады от голода вымрут!
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 13 тра, 2018 18:36
Gastarbaiter написав: Ratatui написав:
Так , а как менты с генеральскими погонами иначе бабла нарубят если день будет стоить 25 грн? Все штрафплощадки то чинуш от мвд.
Сделайте им подляну: перестаньте парковаться в неположенных местах! Пусть гады от голода вымрут!
А за что вы такой злой на ментов? Почему хотите чтобы они голодали?
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Ratatui
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:46
да очень все просто... почему 120 грн день? а не 12000?
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WKBAPKA
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:50
Ratatui
Вашу машину забирали на штраф площадку? мою забирали... и что бы ее оттуда забрать, надо еще побегать... но фишка в том, если твою машину забрали не законно, доказать, надо время. даже если заплатить, что от тебя хотят, что бы не судиться, минимум неделю будет стоять... ибо эти га..оны себя берегут... у них там приемный день два раза в неделю, два часа, у них там в базу вносят данные только так а не этак и надо месяц кататься на стреме... и т.п.
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WKBAPKA
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:52
Watcher написав:
И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
какая хер разница? тебе штраф выписали и будь добр, уплати... какие на*** штраф площадки? штраф площадка уже тогда, когда уже конфисковали... а так это кормушка, как была при яныке так и осталась
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WKBAPKA
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