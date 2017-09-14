Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...
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Останнім часом поліція взялася активно розчищати центри міст від автомобілів, припаркованих з порушенням правил зупинки і стоянки або залишені на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. У хід пішли евакуатори.
И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
Watcher написав:И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
Так , а как менты с генеральскими погонами иначе бабла нарубят если день будет стоить 25 грн? Все штрафплощадки то чинуш от мвд.
Ratatui Вашу машину забирали на штраф площадку? мою забирали... и что бы ее оттуда забрать, надо еще побегать... но фишка в том, если твою машину забрали не законно, доказать, надо время. даже если заплатить, что от тебя хотят, что бы не судиться, минимум неделю будет стоять... ибо эти га..оны себя берегут... у них там приемный день два раза в неделю, два часа, у них там в базу вносят данные только так а не этак и надо месяц кататься на стреме... и т.п.
Watcher написав:И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
какая хер разница? тебе штраф выписали и будь добр, уплати... какие на*** штраф площадки? штраф площадка уже тогда, когда уже конфисковали... а так это кормушка, как была при яныке так и осталась
Watcher написав:И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..
какая хер разница? тебе штраф выписали и будь добр, уплати... какие на*** штраф площадки? штраф площадка уже тогда, когда уже конфисковали... а так это кормушка, как была при яныке так и осталась