Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...

Додано: Нед 13 тра, 2018 10:04

И как-всегда упущен главный момент: одно дело, когда авто припарковано в месте не предназначенном для парковки и совсем другое, когда авто реально мешает проезду. В первом случае достаточно просто наложить штраф, а в другом, действительно, надо убрать машину. И вот тут возникает коллизия, кто будет определять, что достаточно штрафа, а не эвакуации??? Как определить, что машина мешает проезду, когда проехать можно свободно, но просто кому-то захотелось срубить бабла на эвакуации??? Ведь разница со штрафом за неправильную парковку и за эвакуацию - огромна! Да и тариф 120грн в сутки за стоянку на штрафплощадке ничем не обоснован: за такие деньги можно парковаться в подземном паркинге на Печерске!..