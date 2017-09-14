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Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:00
antikkristall написав:
..
..самое интересное,за пределами своей страны они всегда паркуюся строго по правилам, причем все - и те что на "крутых" номерах и те что на "евробл-ах"
Не верно - у нас нет кросс-договоров с Европой об уплате штрафов: знакомый каждый раз приезжает в Вену(правда на разных тачках), паркуется как му***, квитанцию в ближайшую урну - и ничего, пока прокатывает
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